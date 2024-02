Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Eriskirch

Auffahrunfall

Weil er den vor Stau vor sich offenbar nicht rechtzeitig erkannt hatte, hat ein 21 Jahre alter Audi-Fahrer am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Er war auf der B 31 in Richtung Lindau unterwegs und fuhr auf Höhe Eriskirch mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit auf den Renault eines 32-Jährigen auf, der wegen des stockenden Verkehrs zum Stehen gekommen war. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Tettnang

Aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr geraten

Glücklicherweise nur Sachschaden war die Folge der Unachtsamkeit einer 19-jährigen VW-Fahrerin am Donnerstag gegen 11.45 Uhr auf der L 333 auf Höhe "Am Tobelbach". Die junge Frau war in Richtung Tettnang unterwegs und geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn, wo sie einen entgegenkommenden Mercedes seitlich streifte. An ihrem Wagen entstand rund 5.000 Euro Sachschaden, am Mercedes wird dieser auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Markdorf

Stundenlange Straßensperrung nach Unfall mit Lkw

Eine mehrstündige Sperrung der K 7742 war die Folge eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr zwischen Unterraderach und Markdorf ereignet hat. Ein 58 Jahre alter Sattelzug-Fahrer war in Richtung Markdorf unterwegs und geriet in einer langgezogenen Rechtskurve ins Bankett. Beim starken Gegenlenken aus dem Bankett knickte die Zugmaschine ein und rutschte in der Folge leicht eine Böschung hinab. Der Auflieger kam quer zur Fahrbahn zum Stehen und blockierte die gesamte Fahrbahn. Eine entgegenkommende 59 Jahre alte Audi-Fahrerin bremste zwar stark ab, konnte eine Kollision mit dem Laster jedoch nicht mehr verhindern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Sattelzug beläuft sich der Sachschaden den ersten Schätzungen zufolge auf rund 10.000 Euro, am Audi wird dieser auf rund 8.000 Euro geschätzt. Darüber hinaus entstand nicht unerheblicher Flurschaden. Während der Bergung der verunfallten Fahrzeuge, die wegen des Lasters erhebliche Zeit in Anspruch nahm, musste die Straße bis kurz vor 20 Uhr voll gesperrt werden.

Frickingen

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17.45 Uhr auf der L 201 zwischen Leustetten und Beuren. Ein 79 Jahre alter VW-Lenker wollte auf Höhe der Einmündung nach Steinenberg einen vorausfahrenden Mazda überholen. Im gleichen Moment bog die 53-Jährige mit ihrem Mazda nach links ab, woraufhin es zum Zusammenstoß der Autos kam. Verletzt wurde dabei niemand.

