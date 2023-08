LPI-G: Rüttelplatte von Baustelle entwendet

Altenburg (ots) - Schmölln: Am 15.08.2023 gegen 14:30 Uhr brachte ein 22-Jähriger mit schwarzer Holzkohle einen französischen Schriftzug in der Größe 50cm x 300cm an der Fassade der Polizeistation Schmölln an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

