Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Steuerersparnis führt zur Strafanzeige

Lindenberg/ Pfalz (ots)

Am 29.09.2022 um 20:00 Uhr wurde 32-Jährige aus der VG Lambrecht mit ihrem PKW mit ausländischer Zulassung in der Hauptstraße in 67473 Lindenberg durch eine Streife einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Dame seit über 10 Jahren ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet ist, weshalb sie ihren PKW hätte ummelden müssen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass die PKW-Führerin ihr Fahrzeug im Ausland anmeldete, um weniger Kraftfahrzeugsteuer zu bezahlen. Aufgrund dieser Tatsache muss diese sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

