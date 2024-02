Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfall nach medizinischem Notfall

Ein medizinischer Notfall hat am Donnerstagnachmittag in der Georg-Zimmerer-Straße und der Donaustraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Der Lenker eines Fahrservice geriet offensichtlich infolge einer medizinischen Ursache zunächst in der Georg-Zimmerer-Straße gegen die Regenrinne des dortigen ehemaligen Eichamts, touchierte dann beim Abbiegen in die Donaustraße einen entgegenkommenden Mazda und prallte schließlich in einen geparkten Renault. Zufällig anwesende Einsatzkräfte der Polizei übernahmen vor Ort die unmittelbare Reanimation des Mannes, der anschließend durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die drei weiteren Insassen des Kleinbusses wurden nicht verletzt, um sie kümmerte sich ein Kriseninterventionsteam. Insgesamt dürfte durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden sein. Der 71-Jährige starb wenig später im Krankenhaus.

Bad Saulgau

Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Mit seinem Motorrad ist am Mittwochabend ein 38-Jähriger in einer Kurve von der L 283 zwischen Bad Saulgau und Fulgenstadt abgekommen. Der Zweiradfahrer verlor in der Kurve die Kontrolle über seine Maschine und versuchte noch eine Vollbremsung einzuleiten. Hierbei drehte sich die Suzuki jedoch, in der Folge prallte der 38-Jährige in eine Leitplanke. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell