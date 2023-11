POL-WES: Wesel - Täter brechen in Grundschule ein

Rheinberg (ots) - Am Montagnachmittag kam es in Rheinberg zu zwei Ladendiebstählen. Gegen 16:44 Uhr betraten zwei junge Männer eine Filiale der Drogeriekette Rossmann und entwendeten dort Parfüm in bislang unbekannter Menge. Beide Männer flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Gegen 17:13 Uhr meldeten Mitarbeiterinnen der Parfümerie Balster in Rheinberg einen weiteren Ladendiebstahl. Auch in diesem Geschäft ...

mehr