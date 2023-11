Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Ladendiebe erbeuten Parfüm

Rheinberg (ots)

Am Montagnachmittag kam es in Rheinberg zu zwei Ladendiebstählen. Gegen 16:44 Uhr betraten zwei junge Männer eine Filiale der Drogeriekette Rossmann und entwendeten dort Parfüm in bislang unbekannter Menge. Beide Männer flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Gegen 17:13 Uhr meldeten Mitarbeiterinnen der Parfümerie Balster in Rheinberg einen weiteren Ladendiebstahl. Auch in diesem Geschäft hatten zwei junge Männer Damenparfüm aus den Regalen gegriffen und wollten fliehen. Eine Mitarbeiterin versuchte die Diebe an der Flucht zu hindern und hielt die Außentür zu. Einer der Täter schubste die Frau daraufhin und schlug sie gegen die Brust. Beiden Tätern gelang die Flucht. Aufgrund der Zeugenbeschreibungen kann davon ausgegangen werden, dass die Diebstähle von denselben Tätern begangen wurden. Die flüchtigen Täter wurden von den Zeugen wie folgt beschrieben. Junge Männer, südländisches Erscheinungsbild, 175 bis 180 cm groß.

