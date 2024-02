Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Plakat besprüht

Mit einer Sprühdose haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein Protestplakat in der Sigmaringer Straße besprüht und dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro angerichtet. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen der mutwilligen Beschädigung und nimmt Hinweise auf die unbekannten Sprüher unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Pfullendorf

Frau überfallen

Eigenen Angaben zufolge wurde am Donnerstagmorgen in der Straße "Am Litzelbacher Weg" eine junge Frau auf dem Weg zur Arbeit von einem Unbekannten niedergeschlagen und ausgeraubt. Demnach soll der 20-Jährigen gegen 5.30 Uhr ein etwa 180cm großer Mann mit einem Baseballschläger von hinten auf den Rücken geschlagen und deren Stoffbeutel samt darin befindlichem Wechselgeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Euro-Betrags an sich genommen haben. Anschließend soll der Täter in Richtung "Im Goldäcker" geflüchtet sein. Der Unbekannte wird mit etwas bereiterer Statur beschrieben und trug offensichtlich weiße Airforce Schuhe und einen Kapuzenpullover. Zeugen, die sich zur Tatzeit in der Straße "Am Litzelbacher Weg" aufgehalten haben oder die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Alkoholisierter hat Betäubungsmittel bei sich und geht auf Einsatzkräfte los

Wegen eines offensichtlich stark alkoholisierten Mannes, der in der Sießener Straße herumgetorkelt und immer wieder auf die Fahrbahn gelaufen ist, hat ein Anrufer am Mittwochmorgen die Polizei verständigt. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau kontrollierten den Mann daraufhin und nahmen ihn aufgrund seiner starken Alkoholisierung von rund drei Promille in Gewahrsam. Bei der Durchsuchung des 35-Jährigen wurden die Einsatzkräfte noch anderweitig fündig. Mehrere verkaufsfertige Grip-Tütchen mit Marihuana stellten die Beamten in der Bekleidung des Mannes sicher. Weil er darüber hinaus auf dem Polizeirevier versuchte, einem Beamten einen Kopfstoß zu verpassen, und mehrmals Beleidigungen gegenüber den Einsatzkräften aussprach, muss er neben dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz mit weiteren Anzeigen rechnen.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

Auf etwa 1.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr in der Straße "Am Schweizersbild" an einem Mercedes-Kleinbus hinterlassen hat. Nachdem er den geparkten Pkw touchiert hatte, fuhr der Unfallverursacher einfach davon. An seinem Wagen dürfte infolge der Kollision zumindest das Rücklicht beschädigt worden sein. Hinweise auf den Unbekannten nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen. Dieser ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

