Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Umweltsünder angezeigt

Mit einem empfindlichen Bußgeld muss ein Umweltsünder rechnen, der bereits Ende Januar in einem Waldgebiet bei Vorderweißenried insgesamt sechs Altreifen illegal in der Natur entsorgt hat. Hierbei war der 66-Jährige allerdings von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet worden, welche die Polizei verständigte. Diese ermittelte zwischenzeitlich den Verantwortlichen, leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein und veranlasste durch ihn die ordnungsgemäße Entsorgung der Reifen. Die hierfür beim Entsorgungsunternehmen zu entrichtenden Gebühren von rund 50 Euro dürften dabei im Vergleich zum noch zu erwartenden Bußgeld eher gering ausgefallen sein.

Ravensburg

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag gegen 8.45 Uhr auf der B 30 bei Ravensburg. Die 58-jährige Lenkerin eines Renault fuhr an der Anschlussstelle Ravensburg-Nord in südlicher Fahrtrichtung auf die B 30 auf und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah sie einen bereits dort fahrenden Opel und streifte diesen seitlich. Dadurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde niemand.

Altshausen

Kennzeichen missbraucht

Wegen Kennzeichenmissbrauchs und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wird sich ein 65-jähriger Pkw-Lenker verantworten müssen. Er wurde am Mittwochnachmittag von einer Streife des Polizeipostens Altshausen angehalten, nachdem an der Front des benutzten Fahrzeugs kein Kennzeichen vorhanden war. Das rückwärtige Kennzeichen gehörte zu einem anderen Pkw des Mannes und war missbräuchlich an dem jetzt benutzten Suzuki angebracht worden. Außerdem wurde festgestellt, dass der Suzuki aktuell nicht zugelassen ist und für das Fahrzeug kein aktueller Versicherungsschutz besteht.

Weingarten

Werkzeuge gestohlen

Von einer Baustelle in der Wagnerstraße wurden im Zeitraum zwischen Montagabend und Mittwochvormittag zwei Elektrowerkzeuge gestohlen. Mutmaßlich über ein Baugerüst dürfte der Täter ins Objekt gelangt sein und dort die Handkreissäge und die Säbelsäge mitgenommen haben. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 0751/803-6666.

Weingarten

Betrunken zum Diebstahl gefahren

Gleich zwei Anzeigen kommen auf einen 54-Jährigen zu, der am Mittwochnachmittag in einem Baumarkt in der Lägelerstraße dabei beobachtet wurde, wie er drei Blumen zwar bezahlte, dafür aber noch zwei weitere unbezahlt mitnahm. Im Rahmen der folgenden polizeilichen Ermittlungen wegen des Diebstahls stellten die Beamten bei dem Mann Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Nachdem er mit seinem Pkw zum Baumarkt gefahren war und ein Vortest einen Wert von über 1,1 Promille ergab, musste er zusätzlich eine Blutprobe abgeben und gelangt zudem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Leutkirch

Passanten angepöbelt, Polizei sucht Zeugen

Offenbar aufgrund seiner Unzufriedenheit mit staatlichen Geldleistungen hat ein 19-Jähriger am Mittwochnachmittag auf dem Weg zum Amt für Migration im Bereich Untere Grabenstraße/Ottmannshofer Straße mehrere Passanten angepöbelt und teilweise auch körperlich angegangen. Unter anderem soll er ein Kind auf einem Fahrrad festgehalten und dadurch leicht am Arm verletzt sowie eine Frau mit Kinderwagen möglicherweise geschlagen haben. Der 19-Jährige konnte von der Polizei schließlich auf dem Amt angetroffen und beruhigt werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Das Polizeirevier Leutkirch sucht nun weitere mögliche Geschädigte und insbesondere die Frau mit dem Kinderwagen. Sie mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 melden.

Bad Wurzach

Unfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht wird sich eine 59-jährige Pkw-Lenkerin strafrechtlich verantworten müssen. Die Frau wollte am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr von der Straße "Am Viehmarkt" in den Amtshausparkplatz gelangen und dabei um einen Sperrpfosten herumfahren. An diesem blieb sie hängen und beschädigte sowohl den Pfosten als auch ihr Fahrzeug. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern, entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Durch eine Zeugin wurde der Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten konnten die 59-Jährige später als Fahrerin ermitteln.

Leutkirch/A 96

Wiederholt ohne Fahrerlaubnis gefahren

Offenbar unbelehrbar scheint ein 38-Jähriger zu sein, der erstmals am Dienstagabend auf der A 96 von einer Streife der Verkehrspolizei Kißlegg kontrolliert wurde. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann derzeit über keine im Inland gültige Fahrerlaubnis verfügt. Nachdem die Beamten eine Anzeige erstattet und zur Verhinderung einer Weiterfahrt die Kennzeichen des benutzten Pkw mitgenommen hatten, wurde der Wagen mit dem 38-Jährigen am Steuer am Mittwochvormittag erneut fahrenderweise bei Kißlegg festgestellt. Der Mann gab an, auf dem Weg zum Verkehrsdienst zu sein, um die Kennzeichen abholen zu wollen. Da er in Begleitung eines Bekannten mit gültigem Führerschein war, wurden ihm, nach der erneuten Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, diese zunächst ausgehändigt mit dem deutlichen Hinweis, dass der Begleiter weiterfährt. Doch weit gefehlt, kurz danach wurde der 38-Jährige abermals auf der A 96 am Steuer festgestellt. Daraufhin wurde neben der Einleitung des dritten Ermittlungsverfahrens der Pkw sichergestellt und die Fahrzeugschlüssel einbehalten.

