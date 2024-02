Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 22.02.2024

Bad Waldsee / Landkreis Ravensburg (ots)

Zwei Tatverdächtige nach Schockanruf festgenommen und in Untersuchungshaft

Eine Vielzahl an Schockanrufen sind am Dienstag wieder bei Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Ravensburg eingegangen. Ein 56-Jähriger, der bei Bad Waldsee von vermeintlichen Polizeibeamten angerufen wurde, durchschaute die Masche sofort. Als die Täter ihm vorspielten, dass seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und er nun eine Kaution in Höhe eines fünfstelligen Euro-Betrags leisten muss, drehte er den Spieß um und verständigte die Polizei. Bei einer anschließenden Geldübergabe konnten Beamte der Kriminalpolizei einen 51-Jährigen und eine 37-Jährige als Tatverdächtige festnehmen. Beide wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der jeweils einen Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 51-Jährige und die 37-Jährige wurden anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.

Schockanrufe gingen unterdessen auch in Achberg, Argenbühl, Vogt, Baindt und Bergatreute ein, wobei ein Senior der Masche nur knapp entging. Nachdem er bei der Bank bereits mehrere tausend Euro abgehoben hatte und nach Hause zurückgekehrte, waren die Betrüger nicht mehr in der Leitung. Als er den Polizeinotruf 110 wählte, um die angeblichen Beamten zurückzurufen, fiel der Betrugsversuch bei den echten Polizisten glücklicherweise schnell auf. Er kam ohne finanziellen Schaden davon.

Die Polizei warnt weiterhin vor der bekannten Betrugsmasche, weitere Informationen und Hinweise sind auf der Internetseite www.polizei-beratung.de zu finden.

