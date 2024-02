Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

12.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Rund 12.000 Euro Sachschaden ist bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Friedrichshafener Straße an der Kreuzung Weingartshofer Straße entstanden. Ein 29 Jahre alter Audi-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vorausfahrende Lenker eines Polestar an der Ampel verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringerte, und fuhr diesem auf. Beide Unfallbeteiligten blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt, ihre beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Ravensburg

Pkw-Scheibe eingeworfen - Ermittlungen wegen Diebstahls

Unbekannte haben am Dienstagabend zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr in der Kuppelnaustraße die Beifahrer-Scheibe eines geparkten Pkw eingeworfen und aus dem Fahrzeuginneren Bargeld sowie persönliche Gegenstände gestohlen. Hinweise im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Polizei Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen, die wegen des besonders schweren Falls des Diebstals ermittelt.

Ravensburg

Betäubungsmittel bei Personenkontrolle sichergestellt

Verschreibungspflichtige Medikamente und eine kleinere Menge Haschisch haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg bei einer Personenkontrolle am Bahnhofplatz sichergestellt. Am Dienstagnachmittag nahmen die Beamten einen 21-Jährigen genauer unter die Lupe, der nach der Kontrolle mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen muss. Ein Urin-Test bei dem Tatverdächtigen schlug derweil positiv auf mehrere Betäubungsmittel an.

Weingarten

Scherz endet in Strafanzeige wegen Missbrauch von Notrufen

Ein Scherzanruf bei der Notrufzentrale des Rettungsdiensts und der Feuerwehr hat nun eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen zur Folge. Am Dienstagmorgen hatte ein 19-Jähriger gemeinsam mit anderen den Notruf gewählt und zunächst von einem angeblichen Sturz berichtet, bevor er im Spaß eine Pizza bestellen wollte. Dieser Streich ging nach hinten los, das Polizeirevier Weingarten hat strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen.

Bad Wurzach

Mehrere Verkehrszeichen abmontiert und gestohlen

Mehrere Verkehrszeichen haben Unbekannte in den vergangenen Tagen rund um Bad Wurzach abmontiert und gestohlen. Die vier Verkehrsschilder wurden in der Hauerzer Straße und auf den Kreisstraßen 7925 bei Staig sowie 8033 bei Oberschwarzach entwendet. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Fenster an Gartenhütte eingeworfen

Mit einem herumstehenden Fensterladen hat ein Unbekannter zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag das Fenster einer Gartenhütte in der Herlazhofer Straße eingeworfen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu ermittelt wegen der mutwilligen Beschädigungen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Leutkirch im Allgäu

Pilot von Laserpointer geblendet - Kriminalpolizei ermittelt

Nachdem der Pilot eines Linienfliegers am Dienstagabend über Leutkirch/ Reichenhofen in mehreren tausend Meter Höhe von einem Laserpointer geblendet wurde, hat die Kriminalpolizei Ravensburg die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr aufgenommen. Die Ermittler bitten Personen, die den Laser gesehen haben oder nähere Angaben zu dem Verantwortlichen machen können, sich unter Tel. 0751/803-0 zu melden.

Wangen im Allgäu

Trickdieb bringt Senior mit Wechseltrick um Bargeld

Mit einem Wechseltrick hat ein Trickdieb am Dienstagvormittag einen Senior um hundert Euro Bargeld gebracht. Der Täter sprach den Mann an und bat diesen darum, ihm eine Zwei-Euro-Münze klein zu wechseln. Als der Senior nach dem Wechselgeld suchte, gelang es dem Unbekannten offensichtlich, in das Scheinfach zu greifen und daraus Bargeld zu entnehmen. Der Diebstahl fiel dem Opfer erst kurze Zeit später auf. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu warnt eindringlich vor dieser Diebstahlsmasche und erbittet sich unter Tel 07522/984-0 Hinweise auf den Täter, der etwa 40 bis 50 Jahre alt und rund 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein soll. Er wird mit europäischem Aussehen, dunkelbraunen kurzen Haaren und einer dunkelblauen Windjacke beschrieben. Weitere Informationen zu dieser und anderen Diebstahls- und Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de .

Isny im Allgäu

Jugendschutzkontrolle

Tabak, E-Zigaretten und eine Feinwaage mit Cannabis-Antragungen haben Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu bei zwei Minderjährigen am Dienstagabend im Rahmen einer Kontrolle im Stadtgebiet sichergestellt. Die Beamten verständigten daraufhin deren Eltern.

