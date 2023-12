Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zahlreiche Autoräder gestohlen

Waldbröl (ots)

In der Nacht zu Montag (4. Dezember) haben Diebe bei einem KFZ-Betrieb an der Friedrich-Engels-Straße zahlreiche Autoräder erbeutet. Am Montagmorgen hatte zunächst eine benachbarte Firma in der Käthe-Kollwitz-Straße angezeigt, dass dort gegen 01.15 Uhr mehrere Überwachungskameras verdreht bzw. beschädigt worden sind. Anhand der vorgefundenen Spuren im Schnee hatten sich die Täter auch auf das Gelände des benachbarten KFZ-Betriebes begeben. Hier hatten die Kriminellen die Vorhängeschlösser von drei Metallcontainern aufgebrochen, in denen Autoräder eingelagert waren. Die Täter entwendeten sowohl Räder mit Aluminium- als auch mit Stahlfelgen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 oder auch per E-Mail an Poststelle.Oberbergischer-Kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell