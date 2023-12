Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfallflucht nach Streit

Bergneustadt (ots)

Nach einem Streit ist in der Samstagnacht (2. Dezember) ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer gegen einen geparkten PKW gefahren und anschließend geflüchtet; ein Zeuge konnte jedoch das Kennzeichen des Flüchtigen festhalten. Gegen 02.25 Uhr hatte ein Zeuge in der Straße Geesthölzchen einen Streit auf der Straße gehört. Als er aus dem Fenster schaute, fuhr gerade ein VW Golf recht zügig rückwärts und stieß dabei gegen ein geparktes Auto. Der Fahrer stieg kurz aus, um sich den Schaden anzusehen; anschließend setzte er sich wieder in sein Auto und fuhr davon. Der Zeuge konnte jedoch das Kennzeichen des Flüchtenden ablesen. Die Polizei konnte den beschädigten Golf wenig später an der Halteranschrift antreffen. Wer den Wagen zum Unfallzeitpunkt gefahren hat, konnte bisher nicht ermittelt werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell