POL-CE: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der B214 in Eicklingen - Zeugen gesucht

Celle (ots) - Hambühren/Oldau - Am Donnerstag, den 30.11.2023, ist es im Zeitraum etwa zwischen 09:00 Uhr und 23:00 Uhr zu insgesamt fünf Wohnungseinbrüchen in der Gemeinde Hambühren gekommen. Betroffen waren dabei zum einen mehrere Anwesen im Bereich Alte Brache und Steinkamp in Hambühren. Zum anderen wurden mehrere Häuser im Bereich Pilzkamp in Hambühren/Oldau ...

