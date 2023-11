Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 41. Niedersächsische Polizeimeisterschaften im Schwimmen und Retten in Wietze

Celle (ots)

Am 29. November 2023 fanden in Wietze im Dr. Erich-Bunke-Bad die 41. Niedersächsischen Polizeimeisterschaften im Schwimmen und Retten statt. Der Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Lüneburg, Jens Eggersglüß, begrüßte die 140 angereisten Sportlerinnen und Sportler, unter ihnen auch Gäste aus Hamburg, Bremen und von der Bundespolizei. In seiner Rede machte Herr Eggersglüß seine Freude über die Ausrichtung dieser Veranstaltung und die Bedeutung des Sports in der Polizei deutlich. Auch der Sportbeauftragte des Landes Niedersachsen, Uwe Lange, und der Bürgermeister der Gemeinde Wietze, Herr Klußmann, ließen es sich nicht nehmen, die Schwimmerinnen und Schwimmer zu begrüßen.

Die Meisterschaften begannen traditionell mit den Rettungsmehrkampfwettbewerben, bestehend aus den drei Einzeldisziplinen 50 Meter Kleiderschwimmen, der kombinierten Tauch-/Schwimmübung und dem Retten der Rettungspuppe, wobei durch Addition der Einzelzeiten die Siegerin bzw. der Sieger ermittelt wurde.

Insgesamt überzeugten die Schwimmerinnen und Schwimmer mit starken Leistungen.

Ein großer Dank für die Unterstützung und Ausrichtung der gelungenen Veranstaltung geht an den TSV Wietze und an dessen Spartenleiter, Kurt Trumtrar.

