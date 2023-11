Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Rollerfahrer unter Betäubungsmitteleinfluss flüchtet vor der Polizei

Celle (ots)

Hambühren - Am gestrigen Dienstag (28.11.23), gegen 14:40 Uhr, stellt ein ziviler Funkstreifenwagen einen Rollerfahrer fest, welcher zügig die Nienburger Straße entlang gefahren ist. Beim Zeigen der Anhaltekelle, zum Zwecke der Durchführung einer Verkehrskontrolle, versucht der Rollerfahrer in ein angrenzendes Wohngebiet zu flüchten. Auch das Einschalten das Blaulichts und Martinshorns bewegt den Rollerfahrer nicht zum Anhalten. Nachdem kurzfristig der Sichtkontakt abgebrochen gewesen ist, konnte der Kollege den Rollerfahrer dabei beobachten, wie dieser gerade versuchte den Roller zu verstecken. Er versuchte daraufhin weiter zu Fuß zu flüchten, konnte aber schnell durch den Kollegen an seiner Flucht gestoppt werden. Bei seiner Kontrolle verhielt sich der 21-jährige dann kooperativ und räumte zudem den Konsum von Marihuana ein. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern an.

