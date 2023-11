Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels

Celle (ots)

Celle - Am Samstagabend (25.11.2023) ist eine Schankwirtschaft im Stadtteil Neuenhäusen Ziel einer Durchsuchung gewesen. Ermittlungen im Vorfeld führten zu dem Ergebnis, dass dort ohne Erlaubnis Glücksspiel betrieben werden könnte. Nach dem Betreten des Objekts sind hier mehr als 30 Personen festgestellt worden, welche überwiegend an verschiedenen Tischen gesessen haben. Auf diesen Tischen werden Kartendecks festgestellt. Zusätzlich werden bei der Durchsuchung insgesamt vier Glücksspielautomaten aufgefunden und sichergestellt. Hier wird nun geprüft, ob die erforderliche Lizenz zum Betreiben vorliegt. Es werden eine geringe Summe Bargeld, Aufzeichnungen über Glücksspiel und Spielkarten festgestellt und beschlagnahmt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

