LPI-J: Trotz Hausverbot im Bäcker

Weimar (ots) - Am Sonntagabend befuhr ein 33jähriger mit seinem Skoda in Großobringen die B85 in Fahrtrichtung Weimar, als ein 22jähriger mit seinem Audi von Sachsenhausen kommend auf die B85 auffahren wollte. Er missachtete die Vorfahrt des Skoda-Fahrers, wodurch es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden in noch unbekannter Höhe, der Skoda musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr