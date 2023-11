LPI-J: Wegrollendes Fahrzeug beschädigt anderes Fahrzeug

Apolda (ots) - Am Sonntagabend, kurz vor 18 Uhr versuchte ein bislang noch Unbekannter in eine Firma in der Stobraer Straße in Apolda einzubrechen. Allerdings wurde sofort der Alarm der Firma ausgelöst. Der Einbrecher verschwand umgehend. Bei seiner Flucht ließ er diverses Einbruch- Werkzeug am Tatort liegen. Hinweise zum Tathergang bittet die Polizeiinspektion Apolda unter der Tel.: 03644/541- 0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

