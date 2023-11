LPI-J: Scheibe zerschlagen

Weimar (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstages ärgerte sich der Eigentümer eines Wohnhauses in der Erfurter Straße in Weimar, als er ein fast 6 x 3 Meter großes Graffito an seiner Hauswand vorfand. Dieses wurde zwischen Dienstag und Samstag durch Unbekannte an der Fassade angebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000,00 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

mehr