Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena 26.11.2023

Jena (ots)

Schüler zusammengeschlagen

Am Freitagnachmittag dem 24.11.2023, gegen ca. 14:00 Uhr verließ ein 16-jähriger Schüler eine vor Ort befindliche Schule in der Friedrich-Wolf-Straße in Jena. Unmittelbar danach wurde der Geschädigte von drei Jugendlichen im Nahbereich der Schule angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Plötzlich und unvermittelt wurde der Schüler von zwei der drei Täter jeweils mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Durch die Schläge erlitt der Geschädigte eine größere Platzwunde im Bereich der Stirn. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich ebenfalls um Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren, dunkle Hautfarbe, schwarzes Haar. Zwei der drei männlichen Personen sollen komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Eine Person solle eine enge blaue Jeanshose getragen haben. In diesem Fall sucht die Polizei dringen nach Zeugen! Wer hat den Sachverhalt beobachtet. Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter: 03641/81-0

Schlägerei auf dem Eichplatz

Am Samstagmorgen gegen ca. 02:00 Uhr kam es im Bereich des Eichplatzes in Jena zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Eine vorangegangene Streitigkeit in einer Bar zwischen den 6 Beteiligten endete darin, dass ein Tatverdächtiger mit einem Messer nach einer männlichen Person stach und diese Person ebenfalls mit einem metallischen Gegenstand zuschlug. Hierbei wurden mindestens zwei Personen verletzt. Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter: 03641/81-0

Überfall auf Gäste eines Schnellimbisses

Gleich acht Tatverdächtige fielen über Gäste eines Imbisses im Bereich Wagnergasse in Jena gegen 00:20 Uhr am Sonntagmorgen her. Anfänglich schlugen die Tatverdächtigen von außen gegen das vor Ort abgeparkte Kraftfahrzeug der Imbissgäste. Da dadurch Sachschäden am Fahrzeug entstanden sind, stiegen die Insassen des Fahrzeuges aus, um den Sachverhalt zu klären. In diesem Moment fielen die acht Tatverdächtigen gemeinsam über die Fahrzeuginsassen her und schlugen diese zusammen. Die Geschädigten erlitten diverse Verletzungen: Nasenbeinfraktur, Platzwunde Hinterkopf, Nasenbluten, Schwellung am Auge, Zahn ausgeschlagen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um junge Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter: 03641/81-0

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell