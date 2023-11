POL-MFR: (1363) Tödlicher Verkehrsunfall bei Nennslingen - Korrektur des Alters

Nürnberg (ots) - Am Montagmorgen (20.11.2023) raubten Unbekannte Bargeld von einem Mann in der Nürnberger Königstorpassage. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ein 32-jähriger Mann befand sich gegen 09:30 Uhr in der Königstorpassage in Nürnberg, als er von zwei Unbekannten angesprochen und nach Bargeld gefragt wurde. Der 32-Jährige zeigte daraufhin zwei 10-Euro-Scheine vor, welche einer der beiden Männer ihm ...

mehr