Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Täter entwenden PKW-Anhänger

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (hue) - Bereits am Freitagvormittag (03.11.2023) kam es in der Zeit zwischen 10 - 12 Uhr zu einem Diebstahl eines PKW-Anhängers im Ortsteil Graste.

Unbekannte Täter koppelten den einachsigen Anhänger mit dunkelgrünem Planenverdeck an ihr Zugfahrzeug an und entfernten sich in Richtung Lamspringe. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde diese Fahrzeugkombination noch am gleichen Tag gegen 17:00 Uhr beim örtlichen Rewe-Einkaufsmarkt gesehen.

Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Anhängers machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell