Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachtragsmeldung zum Brand in Mehrfamilienhaus

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Roonstraße löste am vergangenen Samstagabend, 04.11.2023, einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus.

Bisherige Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5641593

Der Brandort wurde heute von Brandermittlern untersucht. Diese gehen von Brandstiftung aus. Demnach haben bislang unbekannte Täter drei Kinderwagen, die in einem Kellervorraum standen, in Brand gesteckt. Dadurch wurden auch Versorgungsleitungen in dem Keller in Mitleidenschaft gezogen.

Die Höhe Schadens kann momentan noch nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Bewohner können mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

