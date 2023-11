Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand in Mehrfamilienhaus löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (bef). Am Abend des 04.11.2023 kam es in der Hildesheimer Roonstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Feuerwehr und Polizei um 20:36 Uhr alarmiert, nachdem in dem Haus eine starke Rauchentwicklung gemeldet wurde. Vor Ort konnten im Bereich des Kellers mehrere brennende Gegenstände festgestellt werden. Die Hausbewohner wurden daraufhin evakuiert. Die Hildesheimer Feuerwehr löschte den Brand, ein Gebäudeschaden ist nach derzeitigem Sachstand nicht entstanden. Allerdings musste aus Sicherheitsgründen die Strom- und Gasversorgung des Hauses unterbrochen werden.

Die Ursache für den Brand ist bislang unbekannt. Die Polizei Hildesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell