Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl einer Geldbörse

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (chg) - Am 04.11.2023, um 10:15 Uhr, betritt ein 84-jähriger aus Adensen den LIDL-Markt in Nordstemmen, um dort Einkäufe zu erledigen. Als er, um 10:30 Uhr, an der Kasse seine Ware bezahlen möchte, stellt er fest, dass ihm seine Geldbörse während des Einkaufens durch eine/n unbekannte/n Täter/in gestohlen worden sein muss. Dem Geschädigten entsteht durch diesen Diebstahl ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise dazu erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell