Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines E-Scooters/Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (chg) - Am 02.11.2023, um 20:00 Uhr, stellt eine 55-jährige Sarstedterin ihren E-Scooter Ninebot in einer Umkleidekabine der Sporthalle des Gymnasiums Sarstedt im Wellweg 43 ab und sichert diesen gegen Wegnahme. Als sie gegen 22:00 Uhr, nach ihrem Training in der Halle, in die Umkleidekabine zurückkehrt, stellt sie fest, dass der E-Scooter durch eine/n unbekannte/n Täter/in entwendet wurde. Durch den Diebstahl des schwarzen E-Scooters entstand der Geschädigten ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise dazu erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

