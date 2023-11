Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rasentraktor gestohlen

Hildesheim (ots)

Harsum/ Rautenberg - (jb) Unbekannte Täter entwendeten vom Sportplatz in Rautenberg einen Rasentraktor. Dieser stand in einem verschlossenen Lagercontainer, welcher durch die Täter aufgebrochen wurde. Als Tatzeit kommt der 05.11.23, 20.30 Uhr bis 06.11.23, 10.30 Uhr in Frage. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

