POL-MK: Feuer im Papiercontainer/ Handyraub/ Versuchte Einbrüche

Iserlohn/Hemer (ots) - Am Dienstag waren wieder Taschendiebe in Iserlohn und Hemer unterwegs. Zwischen 14.35 und 14.50 Uhr bestahlen sie in einem Discounter An Pater und Nonne eine 71-jährige Nachrodt-Wiblingwerderin. Sie merkte an der Kasse, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offen und die Geldbörse weg war. Sie ließ darauf als erstes ihre Bankkarte sperren. Während sie auf der Polizeiwache Anzeige erstatteten, lauerten die Taschendiebe in einem Discounter an der ...

