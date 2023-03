Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht Taschendiebe!

Iserlohn/Hemer (ots)

Am Dienstag waren wieder Taschendiebe in Iserlohn und Hemer unterwegs.

Zwischen 14.35 und 14.50 Uhr bestahlen sie in einem Discounter An Pater und Nonne eine 71-jährige Nachrodt-Wiblingwerderin. Sie merkte an der Kasse, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offen und die Geldbörse weg war. Sie ließ darauf als erstes ihre Bankkarte sperren. Während sie auf der Polizeiwache Anzeige erstatteten, lauerten die Taschendiebe in einem Discounter an der Hagener Straße auf ihr nächstes Opfer: Eine ebenfalls 71-jährige Hohenlimburgerin hatte während des Einkaufs ihre Handtasche an den Einkaufskorb gehängt. Sie ist sich sicher, den Wagen nicht aus den Augen gelassen zu haben. Dennoch fehlte auch ihr an der Kasse die Geldbörse. Auch sie benachrichtigte sofort ihre Bank. Die Täter hatten bereits versucht, Geld abzuheben, was jedoch glücklicherweise nicht gelungen war. Auch die Hohenlimburgerin erstattete Anzeige bei der Polizei. Einen weiteren Taschendiebstahl gab es kurz darauf in Iserlohn: Eine 75-jährige Iserlohnerin kaufte in einer Drogerie Im Wiesengrund ein, lud ihren Einkauf in den Kofferraum ihres Pkw und ging in einen benachbarten Discounter. Als sie dort bezahlen wollte, war die Geldbörse aus ihrer Einkaufstasche verschwunden, die an ihrem Arm gehangen hatte. Auch sie erstattete ließ ihre Bankkarte sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die nächsten Meldungen kamen aus Hemer, wo in einem Discounter an der Bahnhofstraße gleich drei Kunden bestohlen wurden. Gegen 16.45 Uhr zogen Taschendiebe einer 86-Jährigen die Geldbörse aus einem Beutel, der am Einkaufswagen hing. Sie hatte nichts Verdächtiges bemerkt. 20 Minuten später bemerkte eine 85-jährige Kundin an der Kasse, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Tasche ihres Einkaufstrolleys steckte. Sie hatte nichts Verdächtiges bemerkt. Als Nächstes erwischte es einen 70-jährigen Mann: Als er um 17.30 Uhr an der Kasse stand, fiel ihm auf, dass seine Geldbörse weg war.

Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach den meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper verwahrt werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Im Falle eines Diebstahls sollten Betroffene sehr schnell reagieren und telefonisch ihre Bank informieren sowie Anzeige erstatten. Die Polizei veranlasst, wenn die Daten vorliegen, eine KUNO-Sperrung der Bankkarte. Diese Sperrung verhindert den Einsatz einer abhanden gekommenen Karte im Lastschriftverfahren im Einzelhandel. (cris)

