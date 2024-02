Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Unterwaldhausen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der L 288 bei Unterwaldhausen. Der 65-jährige Lenker eines Citroën wollte von der K 7975 aus Geratsberg kommend nach rechts auf die L 288 einbiegen. Hierbei übersah er einen in Richtung Unterwaldhausen fahrenden und vorfahrtsberechtigten Ford. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand.

Bad Waldsee

Angetrunken Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Weil er in mutmaßlich angetrunkenem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht hat und danach von der Unfallstelle geflüchtet ist, wird gegen einen 31-Jährigen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Der Mann hatte am Montagabend gegen 18.45 Uhr die L 300 von Haidgau in Richtung Haisterkirch befahren und im Bereich eines Gefälles zum Überholen eines vor ihm fahrenden Pkw angesetzt. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch sein Fahrzeug beschädigt und Flurschaden im Grünstreifen angerichtet wurde. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der 31-Jährige danach jedoch davon. Er wurde später von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen. Hierbei stellten die Beamten Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Der Mann wird sich nun strafrechtlich zu verantworten haben.

Altshausen

Turnhalle beschädigt

In der Sporthalle des Schulzentrums in der Ebersbacher Straße haben Unbekannte im Laufe des vergangenen Wochenendes mehrere Türen brachial aufgebrochen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt und bittet unter Tel. 07584/92170 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

Ebenweiler

Einbruch auf Firmengelände

Ein unbekannter Täter hat sich im Laufe des vergangenen Wochenendes Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße "Im Mittelösch" verschafft und dort in einem Mitarbeitercontainer mehrere Spinde aufgebrochen. Nach jetzigem Stand entwendete er daraus mehrere Elektromaschinen und Werkzeuge. Der Diebstahlschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07584/92170 zu melden.

Wangen im Allgäu

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro entstand bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr. Die 57-jährige Lenkerin eines Skoda Octavia fuhr an der Einmündung der Straße "Vom Epplingser Bach" in die Isnyer Straße einem vor ihr befindlichen Skoda Fabia mutmaßlich aus Unachtsamkeit auf. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Bad Wurzach

Opferstockdiebstähle

Offenbar in mehreren Kirchen und Kapellen im Bereich Bad Wurzach hat ein unbekannter Täter in den vergangenen Tagen versucht, Geld aus den Opferstöcken zu stehlen. Hierbei wurde mittels einer klebrigen Masse und mutmaßlich eines Drahts probiert, Geldscheine aus den Behältnissen zu angeln. Ob die Versuche zum Erfolg führten, ist derzeit nicht geklärt. Entsprechende Spuren konnten in der Schlosskapelle, in St. Verena, in Arnach, Dietmanns, Seibranz und Gospolshofen gefunden werden. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter Tel. 07564/2013 um sachdienliche Hinweise zu den Taten und dem Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell