Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Alkoholisiert gegen Baum geprallt

Alkoholisiert war ein 34-jähriger Autofahrer, der am Sonntagabend gegen 17.45 Uhr auf der B 313 bei Mariaberg auf einem geraden Teilstück mit seinem Wagen alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam. Der Opel-Fahrer überfuhr dabei ein Verkehrszeichen und prallte einige Meter weiter frontal gegen einen Baum. Während der 34-Jährige zum Glück nur leicht verletzt und von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, entstand am Opel ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 6.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Alkoholtest bei dem Unfallverursacher über ein Promille. Auf den 34-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu, sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

Sigmaringen

Polizei ermittelt nach Körperverletzung an Tankstelle

Nach einer Köperverletzung an einer Tankstelle in der Mühlbergstraße, die am Sonntagabend durch Zeugen gemeldet wurde, hat das Polizeirevier Sigmaringen die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es gegen 17.20 Uhr zunächst zwischen drei sich bekannten Personen zu einem Streit gekommen sein, in deren Verlauf ein Mann eine Frau geschlagen haben soll. Laut Schilderungen der Anrufer sollen dann mehrere zunächst Unbeteiligte eingeschritten sein und wiederum den Mann geschlagen und getreten haben. Alle Beteiligten flüchteten im Anschluss, wobei die 46 Jahre alte Frau im Nachhinein von den Beamten ermittelt werden konnte. Die Hintergründe sowie der Ablauf der Tat und die möglichen Beteiligten sowie deren strafbare Handlungen sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu den Beteiligten machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Scheer

Drei Personen nach Brand eines Elektroheizofens in Krankenaus eingeliefert

Ein brennender Elektroheizofen hatte am Sonntag zur Folge, dass drei Personen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Am Sonntagmorgen hatte der Heizofen in der Wohnung einer Seniorin vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Bewohnerin löschte den Brand selbständig, wobei jedoch das gesamte Erdgeschoss verrußt wurde. Als am Nachmittag zwei Bekannte zu Besuch kamen und versuchten, den Wohnbereich zu reinigen, verschlechterte sich deren Gesundheitszustand durch das Einatmen des Rußes. Alle drei wurden daraufhin durch einen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während die beiden Bekannten dieses noch am selben Tag verlassen konnten, musste die Seniorin noch überwacht werden. Beim Brand selbst dürfte lediglich geringer Sachschaden entstanden sein, nach Einschätzung der Feuerwehr ist aufgrund der Rußbildung jedoch eine professionelle Reinigung der Wohnung erforderlich.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in der Geschwister-Scholl-Straße an einem VW hinterlassen hat. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Rangieren den auf einem Privatparkplatz abgestellten VW und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat den Unfall aufgenommen und bittet nun Zeugen, die die Kollision möglicherweise beobachtet haben, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Pkw angefahren und geflüchtet

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf, nachdem ein Unbekannter zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag in der Alten Postgasse einen geparkten Pkw touchiert hat. Der Unfallverursacher suchte nach dem Zusammenstoß einfach das Weite. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unbekannten nehmen die Ermittler unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Bad Saulgau

Bargeld aus Umkleidekabinen gestohlen

Mehrere hundert Euro hat ein Unbekannter am Samstagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr aus den Umkleidekabinen am Sportplatz im Krautlandweg gestohlen. Während eines Fußballspiels machte sich der Täter in den Kabinen an den persönlichen Gegenständen der Spieler und des Schiedsrichters zu Schaffen und flüchtete mit dem Bargeld. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter Tel. 07581/482-0 entgegen. Zudem weist die Polizei eindringlich daraufhin, keine Wertsachen unbeaufsichtigt in Umkleideräumlichkeiten zurück zu lassen. Auch dann nicht, wenn zwar Personen anwesend sind, aber ein größerer unbestimmbarer Personenkreis Zugang zu den Aufenthaltsräumen hat.

Ostrach

Unachtsamkeit führt zu Unfall

Unachtsamkeit hat am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall in der Jettkofer Straße geführt. Ein 65-jähriger Opel-Fahrer kam im Bereich des Kieswerks in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Stoppschild. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 6.000 Euro belaufen.

