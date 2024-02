Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Alkoholisierter Mercedes-Lenker verursacht hohe Sachschaden

Am Samstag gegen 00:20 Uhr befuhr ein 25 jähriger Lenker eines Mercedes E500 die B 32 in Ravensburg von der Oberschwabenhalle kommend in Fahrtrichtung Berg, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zwei Verkehrsinseln überfuhr und im weiteren Verlauf frontal mit der Leitplanke kollidierte. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Die zwei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, am Verursacherfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro und der Sachschaden an der Leitplanke wird auf ca. 3.000 Euro beziffert. Die ermittelnden Polizeibeamten veranlassten beim Unfallverursacher eine Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell