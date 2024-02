Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Unbekannte haben am Donnerstag kurz nach 21 Uhr in den Räumen einer Hochschule in der Rudolfstraße Feuer gelegt. Die Täter zündeten einen Mülleimer in einer Toilette im ersten Stockwerk sowie Papier in einem Raum im zweiten Obergeschoss an. Eine Frau wurde auf den Rauch aufmerksam und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Als die ...

