POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Kirn (ots) - Am Samstag, den 30.12.2023 kam es gegen 11:30 Uhr in der Dominikstraße (K5) zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung von zwei PKW. Ein 50-jähriger aus der VG Kirner-Land übersah mit seinem BMW beim Verlassen des REWE Parkplatzes einen von rechts kommenden und bevorrechtigen VW Golf. Der 53-jährige VW-Fahrer kam aus Richtung Dhauner Str. und wollte den besagten Parkplatz befahren. An beiden Fahrzeugen ...

