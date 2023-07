Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Fulda (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, kam es in der Magdeburger Straße im Kreisverkehr Höhe Zieherser Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Hierbei zog sich der Radfahrer, ein 63-jähriger Mann aus Fulda, eine leichte Handverletzung zu. Aber was war passiert? Der Radfahrer wollte im Kreisverkehr in den Zieherser Weg abbiegen und den Kreisverkehr verlassen. Das übersah eine 18-jährige Peugeot-Fahrerin aus Fulda offenbar und nahm dem Radfahrer die Vorfahrt, der daraufhin stürzte. Den Sachschaden an Pkw und Fahrrad schätzt die Polizei auf insgesamt circa 550 Euro.

(PP Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Schaffranek)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell