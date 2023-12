Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach versuchtem Einbruch erfolgt Festnahme

Kehl (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr zwei männliche Personen, die sich mit einem Schraubendreher an einer Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Schubertstraße zu schaffen machten. Beim Erkennen einer Polizeistreife des Polizeireviers Kehl, flüchteten beide Männer fußläufig. Ein 30-jähriger Tatverdächtiger konnte von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, wobei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz war, wurde auch der zweite mutmaßliche 29-jährige Einbrecher festgenommen. Da Beide in Frankreich wohnhaft sind, wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Bundespolizei in Kehl überstellt.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell