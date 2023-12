Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Von der Fahrbahn abgekommen

Gaggenau (ots)

Das Abkommen von der Fahrbahn führte am Mittwochnachmittag zu einem Sachschaden von rund 3.500 Euro. Der Lenker eines Audi war gegen 17:10 Uhr auf der K3706 in Richtung Moosbronn unterwegs, als er offenbar in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Glücklicherweise kam der 21-jährige Autofahrer ohne Blessuren davon. Der Audi musste abgeschleppt werden. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell