Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Offenbar mit einem gestohlenen Elektroroller war ein 20-Jähriger unterwegs, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Äußeren Ailinger Straße kontrolliert wurde. Die Beamten waren auf das Fahrzeug aufmerksam geworden, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der E-Scooter nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Ob der 20-Jährige selbst als Täter infrage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben, die noch nicht abgeschlossen sind. Auf jeden Fall muss er mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Friedrichshafen

Geld durch Betrug verloren

Viel Lehrgeld musste ein 64-jähriger Mann aus Friedrichshafen zahlen, der in den letzten Wochen der Betrugsmasche des sogenannten "Romance Scam" aufgesessen ist. Der Mann hatte Mitte Januar über eine Dating-Plattform eine angeblich hochrangige Angehörige der amerikanischen Streitkräfte kennengelernt. Nachdem sich das Gespräch schnell auf WhatsApp verlagert und die vermeintliche Gesprächspartnerin ihre große Liebe vorgespielt hatte, forderte die Angebetete mehrfach unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und angeblich akuter Geldnöte finanzielle Unterstützung von dem 64-Jährigen. Hierbei erfolgte ein Teil der Zuwendungen über Gutscheinkarten eines Online-Versandhandels. Nachdem immer weitere Geldforderungen folgten und der Mann bereits einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag verloren hatte, wurde er misstrauisch und wandte sich in den vergangenen Tagen an die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des Betrugs und weist in diesem Zusammenhang auf die unter dem Begriff "Romance Scam" oder "Love Scam" bekannte Betrugsmasche hin. Informationen dazu, und wie sie sich vor finanziellem Schaden schützen können, finden Sie auf den Seiten der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Überlingen/Sipplingen

Verkehrskontrollen

Beamte des Polizeireviers Überlingen haben am Donnerstagvormittag im Gewerbegebiet bei Überlingen und am Donnerstagabend auf der B 31 alt bei Brünnensbach Verkehrskontrollen durchgeführt. Während am Vormittag die Verwendung des Sicherheitsgurts und die verbotene Benutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt im Fokus standen, wurde am Abend die Geschwindigkeit überwacht. Insgesamt wurden vormittags 19 Verkehrsteilnehmende gebührenpflichtig verwarnt, die ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Weitere drei Fahrzeuglenker müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie einem Punkt in Flensburg wegen Telefonierens während der Fahrt rechnen. Außerdem wurden zwei Fahrzeuge beanstandet, die nicht vorschriftsgemäß waren. Ein Fahrzeuglenker, der mit rund 0,6 Promille leicht alkoholisiert war, muss ebenfalls mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Am Abend wurden insgesamt acht Verstöße gegen die bei Brünnensbach geltende Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h gemessen und gebührenpflichtig geahndet.

Salem

Nach Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Überlingen nach einem gefährlichen Überholvorgang und einem daraus resultierenden Unfall am Donnerstagmittag auf der L 204 zwischen Altenbeuren und der Hardtwaldkreuzung. Den Angaben eines 51-jährigen BMW-Lenkers zufolge befuhr dieser kurz nach 12.30 Uhr die Strecke in Richtung Salem, als in der Gegenrichtung ein dunkler Kombi unvermittelt zum Überholen ansetzte. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der 51-Jährige daraufhin eine Vollbremsung einleiten und nach rechts in die Böschung ausweichen. Hierdurch wurde der BMW beschädigt. Der Überholer setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Bei dessen Fahrzeug dürfte es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen dunkelblauen VW Golf 4 gehandelt haben. Gegen den Unbekannten wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Zeugen des Geschehens oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Meersburg

Parkscheinautomaten beschädigt

Zum wiederholten Mal haben unbekannte Täter Parkscheinautomaten am Fähreparkplatz mit Farbe beschmiert. Nachdem bereits im Januar entsprechende Beschädigungen festgestellt worden waren, wurden die Geräte im Zeitraum zwischen Montagabend und Donnerstagmorgen erneut mit orangener Farbe besprüht und dadurch unbrauchbar gemacht. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07532/43443 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell