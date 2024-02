Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Randalierer muss nach auf dem Polizeirevier verbringen

Ein Randalierer hat am Donnerstagabend in einer Bar in der Straße "Unterm Ablaß" die Polizei auf den Plan gerufen und musste in der Folge die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Laut Zeugenaussagen soll der augenscheinlich stark Alkoholisierte in der Lokalität andere Gäste angepöbelt und sich aggressiv verhalten haben. Auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte er sich nicht einsichtig und weigerte sich, einen Alkoholtest durchzuführen und seinen Ausweis auszuhändigen. Aufgrund seines verkehrsuntüchtigen Zustandes nahmen ihn die Beamten schließlich in Gewahrsam und brachten ihn in einer Arrestzelle unter. Auf ihn kommen nun die Kosten der Übernachtung zu. Ein Springmesser, das die Polizisten bei der Durchsuchung des 74-Jährigen auffanden, stellten die Beamten sicher.

Krauchenwies

Verkehrsbehinderung fördert Drogenbesitz zu Tage

Ein verkehrsbehindernd geparkter Pkw hatte am Donnerstagmorgen ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Folge. Ein 19-Jähriger hatte seinen Wagen in der Meßkircher Straße derart abgestellt, dass der übrige Verkehr behindert wurde. Als ein Verkehrsteilnehmer den offensichtlich nicht verkehrstüchtigen jungen Mann daraufhin ansprach, fuhr dieser seinen Wagen auf einen Parkplatz. Eine zwischenzeitlich verständigte Streife fand den 19-Jährigen schlafend in seinem Pkw vor, wobei aus dem Wagen deutlicher Cannabisgeruch drang. Eine Durchsuchung des 19-Jährigen und seines Wagens brachte eine kleinere Tüte Marihuana sowie eine Kleinstmenge Ecstasy, Kokain und Medikamente zum Vorschein. Die folgende Durchsuchung seiner Wohnung, bei der auch ein Spürhund eingesetzt wurde, förderte weiteres Betäubungsmittel zu Tage. Der 19-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Mengen

Fahrraddiebstahl verhindert - Polizei sucht Eigentümer und bittet um Hinweise

Einen Fahrraddiebstahl hat am Donnerstagabend ein Zeuge in der Bahnhofstraße verhindert. Der Mann beobachtete einen Unbekannten dabei, wie dieser an einem Fahrradschloss hantierte, bis dieses nachgab. Als er den Verdächtigen ansprach, flüchtete dieser. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat das durch die Tat nun unverschlossene Rad des Herstellers KTM sichergestellt und bittet den Eigentümer, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden. Ebenso sucht das Polizeirevier nach weiteren Zeugen, die den Diebstahlsversuch entweder selbst beobachtet haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können. Dieser wird als etwa 28 bis 30 Jahre alt, rund 170cm groß, schlank, mit Bart und kurzen weißen Haaren beschrieben und soll eine weiße Jacke sowie eine schwarze Hose getragen haben.

Ostrach

Zwei Sätze Kompletträder gestohlen

Unbekannte haben am Dienstagvormittag zwischen 10 Uhr und 13 Uhr von einem Privatgrundstück in der Wilhelmsdorfer Straße zwei Sätze Kompletträder gestohlen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Diebstahls, bei dem ein wirtschaftlicher Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden ist, und nimmt Hinweise von Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell