Friedrichshafen

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1800 Euro hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwochabend zwischen 20.30 und 21.30 Uhr an einem vor einem Lebensmitteldiscounter in der Äußeren Ailinger Straße geparkten Pkw. Ohne sich um die Beschädigungen zu kümmern, beging der Verursacher Unfallflucht. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag im Zeitraum zwischen 13 und 17 Uhr einen auf dem Bahnhofsplatz geparkten Fiat beschädigt. Den dadurch entstandenen Sachschaden von rund 500 Euro ignorierte der Verursacher und beging Unfallflucht. Auch hier bittet das Polizeirevier Friedrichshafen um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Randalierer landet in Polizeigewahrsam

Gegen 2.30 Uhr endete am frühen Donnerstagmorgen die Nacht für einen 25-Jährigen in der Gewahrsamszelle der Polizei. Der Mann war bereits in den Abendstunden mehrfach am Bahnhof negativ aufgefallen und hatte von der Bundespolizei daraufhin einen Platzverweis für den Bereich erhalten. Gegen 2 Uhr wurde der 25-Jährige schließlich erneut auffällig, nachdem er offenbar den Vorraum einer Bankfiliale am Bahnhofsplatz massiv verwüstet hatte. Er wurde daraufhin von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Friedrichshafen

Gegen Poller geprallt und ohne Führerschein unterwegs

Dass Verkehrszeichen nicht ohne Grund aufgestellt werden und eine Missachtung unter Umständen teuer werden kann, musste eine 58-jährige Pkw-Lenkerin am Dienstagabend in der Allmannsweiler Straße erfahren. Die Frau folgte aus Richtung Messe kommend verbotenerweise einem Bus, der die mittels Verkehrszeichen ausschließlich für Busse freigegebene Busspur zum Pflugweg befuhr. Hierbei fuhr der elektrisch betriebene Poller, der zunächst vom Bus wie vorgesehen abgesenkt wurde, nach Passieren des Omnibusses wieder hoch, sodass die Frau mit ihrem Ford gegen das Hindernis prallte. Hierdurch entstand an ihrem Fahrzeug ein geschätzter Schaden von rund 5.000 Euro, am Poller von mindestens 1.000 Euro. Das Fahrzeug musste letztlich abgeschleppt werden. Nachdem die Frau im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme angab, dass ihr derzeit der Führerschein entzogen ist, gelangt sie zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Meckenbeuren

Betrunken auf Pedelec unterwegs

Offenbar ohne Fremdeinwirkung ist ein 62-jähriger Pedelec-Lenker am späten Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Moosstraße zu Fall gekommen. Nachdem er sich dabei eine Platzwunde zugezogen hatte, wurde der Mann vom hinzugerufen Rettungsdienst ambulant behandelt. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 62-Jährige mit rund 2,4 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung stand und dies als mögliche Ursache für seinen Sturz angenommen werden muss. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Sipplingen

Feuerwehreinsatz nach Knallgeräuschen

Zu einer möglichen Verpuffung im Heizungskeller wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr in die Straße "Im Leimacker" alarmiert. Dem Hauseigentümer zufolge sei es zuvor im Bereich der Gasheizung zu mehreren Knallgeräuschen gekommen. Nachdem die Einsatzkräfte das Haus vorsorglich von der Gasversorgung getrennt hatten, konnten an der Heizung und im Keller keine Schäden oder Hinweise auf eine Ursache gefunden werden. Die weitere Überprüfung der Anlage muss nun durch das Fachhandwerk erfolgen.

Sipplingen

Psychischer Ausnahmezustand

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 61-jähriger Mann, der in den vergangenen beiden Tagen mehrfach polizeilich auffällig war. Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei alarmiert, nachdem der Mann am Mittwochvormittag in Sipplingen mehrere Fahrzeuge angehalten und sich als Staatsanwalt ausgegeben hatte. Er konnte im Rahmen der Fahndung in seinem Fahrzeug bei Goldbach festgestellt und kontrolliert werden. Nachdem das vom 61-Jährigen benutzte Fahrzeug schon am späten Dienstagabend auf der B 31 zwischen Uhldingen und Nußdorf aufgefallen war, wie es mehrere Fahrzeuge ausbremste und gefährliche Fahrmanöver durchführte, der Wagen hier jedoch noch nicht festgestellt werden konnte, nahmen die Polizeibeamten den Mann in Gewahrsam. Er wurde aufgrund seines Gesundheitszustands in einer Fachklinik aufgenommen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr und Amtsanmaßung ermittelt.

Salem

Eine Schwerverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Eine Schwerverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr auf der K 7759 zwischen Salem-Neufrach und der Hardtwaldkreuzung ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr der 77-jährige Lenker eines Audi die Strecke aus Richtung Neufrach kommend und prallte aus bislang nicht geklärter Ursache auf Höhe des dortigen Campingplatzes wuchtig in das Heck eines vor ihm in gleicher Richtung fahrenden Opel. Das Fahrzeug wurde daraufhin gegen einen Baum gedrückt und die 90-jährige Fahrerin durch die Wucht des Unfalls schwer verletzt. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 77-Jährige blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Die beiden Pkw, an denen insgesamt ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden sein dürfte, mussten von Abschleppdiensten abtransportiert werden. Ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz war die örtliche Feuerwehr. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

