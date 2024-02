Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Tettnanger Straße an einem geparkten Opel hinterlassen. Der Unbekannte touchierte den Außenspiegel des Wagens, sodass dieser abgerissen wurde. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Weingarten

Dashcam klärt Fahrerflucht auf

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss der Fahrer eines BMW rechnen, der am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz in der Straße "Töbele" beim Ausparken einen daneben geparkten BMW touchierte und sich im Anschluss ohne seine Personalien zu hinterlassen aus dem Staub machte. Womit der Unbekannte offenbar nicht gerechnet hat, ist die Dashcam des geparkten Wagens, die den Unfallhergang sowie das Kennzeichen des Verursachers gefilmt hat. Anhand dessen konnten die Ermittler des Polizeireviers Weingarten den Wagen des Unfallverursachers mit korrespondierenden Schäden an der Wohnanschrift feststellen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, der Sachschaden beträgt insgesamt rund 3.000 Euro.

Kißlegg

Scheibe an Laden beschädigt

Beamte des Polizeipostens Vogt haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, nachdem nachträglich die Beschädigung einer Schaufensterscheibe in der St.-Anna-Straße gemeldet wurde. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Schaden im Rahmen des Narrensprungs am vergangenen Wochenende entstanden ist. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Isny

Täter entwenden weitere Kleinkrafträder

Wie jetzt erst bekannt wurde, haben Unbekannte im Isnyer Stadtgebiet weitere Kleinkrafträder entwendet und kurzzuschließen versucht (wir berichteten). Bei der Polizei wurden drei weitere Fälle angezeigt. Aus einer Tiefgarage in der Mühlbachstraße schoben die Täter offenbar sogar zwei Motorroller und brachten diese auf den Spielplatz "An den Wiesenzäunen". Dort versuchten sie die Zweiräder kurzzuschließen, was jedoch misslang. Im Känerweg nahmen die Unbekannten ebenfalls einen Motorroller mit, ließen diesen jedoch wenige Meter weiter stehen. Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, mögen sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny melden.

Leutkirch

Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 32.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch gegen 8.30 Uhr auf der L 318 zwischen Friesenhofen und Urlau ereignet hat. Der Fahrer eines Opel Corsa musste seine Geschwindigkeit aufgrund eines langsam fahrenden Fahrzeugs der Streckenkontrolle stark verringern. Die nachfolgende 21-jährige Opel-Lenkerin bremste ebenfalls stark ab, eine ihr folgende gleichaltrige Opel-Fahrerin bremste ebenfalls und wich nach links aus, um ein Auffahren zu verhindern. Hinter der Frau fuhr eine 23-jährige Daimler-Fahrerin, die nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und in den Opel der 21-Jährigen prallte. Dieser wurde nach links in die Leitplanke abgewiesen. Im weiteren Verlauf prallte die 23-Jährige mit ihrem Daimler in das Heck des zweiten vorausfahrenden Opels. Die beiden 21-jährigen Fahrerinnen und die 23-Jährige erlitten jeweils leichte Verletzungen, eine ärztliche Behandlung war vor Ort nicht notwendig. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die teils erheblich beschädigten Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell