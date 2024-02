Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 14.02.2024

Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) (ots)

Mann nach Raub auf Geschäft in Haft

Nach einem Raubdelikt am Dienstag kurz vor 15 Uhr auf ein Ladengeschäft in der Lindauer Straße befindet sich ein 59-Jähriger in Untersuchungshaft. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Kriminalkommissariats Ravensburg zufolge soll der Mann den Laden betreten und Geld gefordert haben. Im weiteren Verlauf soll er die Verkäuferin körperlich angegangen und Geld aus der Kasse genommen haben. Dabei wurde die 55 Jahre alte Verkäuferin leicht verletzt. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife den polizeibekannten 59-Jährigen antreffen und festnehmen. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Untersuchungshaftbefehl wegen Raubes erließ. Der Mann steht darüber hinaus im Verdacht, in jüngster Vergangenheit weitere Straftaten im Wangener Stadtgebiet begangen zu haben. Der 59-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

