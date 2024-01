POL-RE: Recklinghausen: Zwei Männer nach Brand in U-Haft

Recklinghausen (ots) - Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht zu Dienstag (01:35 Uhr) zu einem Kellerbrand in einem Hochhaus an der Straße Nonnenbusch gerufen. Während die Feuerwehr den Brand löschte, konnten die Bewohner des Hauses in ihren Wohnungen bleiben. Ein 48-Jähriger wurde mit leichten Verletzungen vorsichtshalber in ein Krankenhaus gefahren. Eine ...

