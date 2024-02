Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Parkrempler geflüchtet

Massive Beschädigungen hat ein unbekannter mutmaßlich beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Hofener Straße am Montag zwischen 15 und 16 Uhr angerichtet. Ohne sich um den Schaden am abgestellten Audi A4 in Höhe von rund 3.500 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt einfach fort. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise von Zeugen.

Meckenbeuren/Liebenau

Vandale zerkratzt erneut Autos

Nachdem ein Unbekannter vergangene Woche von Donnerstag auf Freitag bereits mehrere Fahrzeuge in der Lindauer Straße zerkratzt hat (wir berichteten), war mutmaßlich am Wochenende erneut ein Vandale am Werk. Auf dem Außenstellplatz eines Autohauses und am Fahrbahnrand wurden erneut mehrere Wagen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Hinweise etwaiger Zeugen der Vorfälle nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542/9432-0 entgegen.

Meckenbeuren

Im Straßenverkehr genötigt - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Ereignis auf der Bundesstraße 30 am Dienstag kurz nach 6 Uhr ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Eine 18-jährige Autofahrerin gibt an, dass sie auf dem Weg nach Friedrichshafen vom unbekannten Fahrer eines weißen SUV genötigt worden sei. Der Unbekannte habe auf Höhe eines Motorradgeschäfts gedrängelt und war ihr mehrfach dicht aufgefahren. Bei Lochbrücke habe der Fahrer überholt und danach abrupt stark abgebremst, sodass die junge Frau eine Vollbremsung einleiten musste. Auch der nachfolgende Verkehr sei durch das Manöver zum Abbremsen gezwungen worden. Verkehrsteilnehmer, die auf den SUV aufmerksam wurden und sachdienliche Hinweise zum Fahrer und dessen Verhalten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

Immenstaad

Autos beschädigt

Ein Unbekannter hat zwischen Montag und Dienstag einen in der Friedrichshafener Straße geparkten Mini an der Motorhaube beschädigt. Bereits im Zeitraum zwischen Ende Januar und Dienstag hatte ein Randalierer in der gleichen Straße einen Audi RS 6 zerkratzt. Personen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 beim Polizeiposten Immenstaad zu melden.

Kressbronn

In Wertstoffhof eingebrochen

Einbrecher haben sich zwischen Montagvormittag und Dienstagnachmittag unerlaubt Zutritt zum Gelände des Wertstoffhofs in der Straße Im Heidach verschafft. Sie schoben ein Rolltor auf und hebelten die Türe zu einer Bürohütte auf. Dort stahlen sie Werkzeug und diverse Werbewarnwesten einer Versicherung sowie Kabel. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler des Polizeipostens Langenargen unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ohne Führerschein und augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen war am Dienstag ein 47-jähriger Autofahrer mit seinem abgemeldeten Wagen in der Bahnhofstraße unterwegs. Dort war er einem Verkehrsteilnehmer durch die unsichere Fahrweise aufgefallen. Als er beim Einparken auch das Gebüsch streifte, wurde die Polizei auf den Plan gerufen. Weil er in der Kontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte und ein Vortest positiv auf Kokain reagierte, musste der 47-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Weil er darüber hinaus keine Fahrerlaubnis hat und sein Wagen nicht angemeldet ist, muss er mit weiteren strafrechtlichen Folgen rechnen.

Deggenhausertal

Autofahrer flüchtet nach Unfall

Ein Unbekannter hat mutmaßlich am frühen Dienstagabend bei Azenweiler einen Unfall gebaut und anschließend das Weite gesucht. Der Autofahrer fuhr aus einer Seitenstraße geradeaus über die Kreuzung K7781/K7754 und kam daraufhin nach links von der K7754 ab. Er durchfuhr den Grünstreifen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, das in der Folge aus dem Boden gerissen wurde. Den Trümmern zufolge, die darauf hindeuten, dass der Unbekannte mit einem Renault mit roten Fahrzeugteilen unterwegs gewesen sein dürfte, wurde dessen Pkw bei dem Zusammenstoß ebenfalls beschädigt. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern aktuell noch an. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

