Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Fehlender Anhängerführerschein führt zu Anzeige

Weil er ohne erforderliche Fahrerlaubnisklasse mit einem Anhänger-Gespann unterwegs war, das über die Klasse B hinausgeht, muss ein 36-Jähriger mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Beamte des Verkehrsdienstes Sigmaringen hatten den Fahrzeuglenker auf der B 32 bei Ennetach gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Seine Fahrt durfte er nicht mehr mit dem Anhänger fortsetzen.

Sigmaringen

Zeuge meldet Alkoholfahrt

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 52 Jahre alten Autofahrer, der am Dienstagabend erhebliche Probleme beim Einfahren in seine Garage hatte. Ein Zeuge meldete den Mann der Polizei, nachdem dieser mit seinem Pkw mehrere Minuten brauchte, um in die Garage einzufahren. Zuvor touchierte er eine Steinmauer und eine Mülltonne. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen kontrollierten den 52-Jährigen daraufhin und stellten bei ihm deutliche Anzeichen auf eine erhebliche Alkoholisierung fest. Nachdem der Mann einen Alkoholvortest verweigerte, musste er die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft.

Krauchenwies

Autofahrer weicht Reh aus und kommt von Fahrbahn ab

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 286 zwischen Krauchenwies und Ostrach. Ein 59 Jahre alter VW-Fahrer wich eigenen Angaben zufolge einem Reh aus, geriet dabei nach links von der Fahrbahn ab und eine leichte Böschung hinab. Der Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nicht verletzt, sein Wagen musste abgeschleppt werden.

Herbertingen

Einbruch in Baucontainer

Mit einem Stein haben Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag die Scheibe eines Baucontainers beim Freilichtmuseum Heuneburg eingeworfen und daraus unter anderem eine Motorsäge gestohlen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

