Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

84-Jähriger weiterhin vermisst

Die Polizei sucht weiterhin nach dem 84 Jahre alten Kurt S. aus Mengen, der seit Donnerstag, 01.02., vermisst wird. Einzelne Hinweise, die aus der Öffentlichkeit eingingen, wurden durch die Kriminalpolizei überprüft, haben bislang jedoch nicht zum Antreffen des Vermissten geführt. Die Ermittler bitten daher weiterhin um Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort von Kurt S. und nimmt diese unter Tel. 07581/482-0 entgegen. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5705887)

Meßkirch

Sexuelle Belästigung in Festzelt

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei gegen einen 22-Jährigen, der am Montagabend in einem Festzelt in der Conradin-Kreutzer-Straße eine Heranwachsende an der Hüfte festgehalten und am Gesäß angefasst haben soll. Nachdem der junge Mann die Frau kurze Zeit später erneut am Arm festhalten wollte, informierte sie den Sicherheitsdienst. Der 22-Jährige erhielt einen Platzverweis und muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Meßkirch

Flaschenwurf - Polizei sucht Kind und dessen Eltern

Zeugen haben am Montagabend gegen 20.30 Uhr gemeldet, dass ein 30-Jähriger auf einer Fasnetsveranstaltung in der Conradin-Kreutzer-Straße eine Flasche offensichtlich wahllos umhergeworfen und dabei ein etwa 5-Jahre altes Kind getroffen habe. Während die Beamten die Personalien des Alkoholisierten aufnahmen, ist das nach Zeugenangaben verletzte Kind bislang nicht bekannt. Angeblich hätten sich die Eltern mit dem Kind auf den Weg in ein Krankenhaus gemacht, wobei dort nach bisherigen Erkenntnissen keine entsprechenden Personen aufschlugen. Weitere Zeugen des Vorfalls sowie insbesondere die Eltern des wohl verletzten Kindes werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Sigmaringen

Außenspiegel abgetreten

Unbekannte haben am Montag zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Hornsteinstraße den Außenspiegel eines geparkten Pkw abgetreten oder abgeschlagen. Das Polizeirevier ermittelt wegen der offensichtlich mutwilligen Sachbeschädigung, bei der Schaden in Höhe von rund 300 Euro entstand. Personen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Hohentengen / Enzkofen

Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Rund 11.000 Euro Sachschaden hat eine VW-Fahrerin bei einem Unfall am Dienstag, kurz nach Mitternacht, in der Enzkofer Straße verursacht. Die Frau kam in einer leichten Linkskurve aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überführ dabei eine kleinere Mauer mit Hecken sowie zwei Straßenbaken. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Bei der Unfallaufnahme macht die Frau mittleren Alters einen psychisch auffälligen Eindruck, weshalb sie nach Abklärung durch einen Arzt in eine Fachklinik gebracht wurde.

Pfullendorf

24-Jähriger sprüht auf Rosenmontagsumzug mit Pfefferspray - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mit Pfefferspray soll ein 24-Jähriger am Montagnachmittag im Rahmen des Rosenmontagsumzugs an der Treppe zwischen Kirchplatz und Hauptstraße das Mitglied einer Narrenzunft besprüht haben. Nach seiner Tat, deren Hintergründe noch unklar sind, flüchtete der Mann gemeinsam mit seinen Begleitern. Der Leichtverletzte wurde in der Folge von einem Rettungsdienst erstversorgt. Einsatzkräfte der Polizei konnten den Tatverdächtigen aufgrund der Personenbeschreibung wenig später ausfindig machen und kontrollierten diesen. Dabei stellten sie das Pfefferspray des mit knapp 1,8 Promille deutlich Alkoholisierten sicher. Gegen ihn wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Mengen

Pkw gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Zeppelinstraße einen weißen Ford-S-Max von einem Parkplatz gestohlen. Der Polizeiposten Mengen hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem der Eigentümer seinen geparkten und eigenen Angaben zufolge abgeschlossenen Wagen nicht mehr auf dem Parkplatz vorfand. Aufgefunden wurde der Pkw schließlich am Montagnachmittag in Hundersingen. Dabei wies der Ford Unfallbeschädigungen auf. Der Polizeiposten Mengen bittet Personen, denen der Ford im genannten Zeitraum aufgefallen ist oder die Angaben zu möglichen Tätern sowie einem möglichen Verkehrsunfall machen können, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

