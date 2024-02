Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen

Polizei stoppt nicht versicherten und nicht zugelassenen Wagen

Wegen überhöhter Geschwindigkeit fiel einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Wangen am Donnerstag kurz nach 21.30 Uhr im Stadtgebiet ein Mercedes-Fahrer auf, den sie kurz darauf stoppten. Dabei erkannten die Beamten, dass der Wagen keinen Zulassungsstempel hat. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mercedes stillgelegt wurde und nicht versichert ist. Die Fahrt des 25-Jährigen endete an Ort und Stelle. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Isny

Frau unsittlich berührt - Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag gegen 23.20 Uhr im Schwanenweg eine 18-Jährige unsittlich berührt. Die Frau war zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz eines Supermarkts dabei, ihr Fahrzeug zu beladen, als der Täter sich von hinten näherte und ihr an das Gesäß fasste. Die 18-Jährige schrie sofort, was den etwa 180 bis 185 cm großen Mann, der schwarz gekleidet war und eine Kapuze ins Gesicht gezogen hatte, in die Flucht schlug. Eine Fahndung durch die Polizei verlief ergebnislos. Die Ermittler des Polizeipostens Isny bitten unter Tel. 07562/97655-0 um Hinweise zum Täter, der von schlanker Statur gewesen sein soll.

Bad Wurzach

Pkw rollt rückwärts - Verursacher fährt weiter

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag kurz vor 13.30 Uhr am Kreisverkehr der Dr.-Harry-Wiegand Straße/Ravensburger Straße ereignet hat, bitte der Polizeiposten Bad Wurzach um Zeugenhinweise. Der bislang unbekannte Lenker eines schwarzen Fiat Punto musste an der Einfahrt zum Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten. Dabei rollte sein Wagen rückwärts. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, ließ der nachfolgende 23-jährige VW-Transporter-Fahrer seinen Wagen ebenfalls zurückrollen und stieß dabei gegen den Pkw einer hinter ihm befindlichen 56-Jährigen. Es entstand geringer Sachschaden. Der unbekannte Punto-Fahrer fuhr indes in Richtung Mennisweiler weiter. Die Ermittler bitten unter Tel. 07524/2013 um Hinweise zu dem Unbekannten, dessen Fahrzeug das Teilkennzeichen RV-LO gehabt haben soll.

Isny im Allgäu

Von Straße abgekommen - drei Verletzte

Drei Verletzte und erheblicher Sachschaden waren die Folge eines Unfalls, der sich am Montag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 12 bei Schweinebach ereignet hat. Eine 48-jährige BMW-Fahrerin war von Wangen kommend in Richtung Isny unterwegs und kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen streifte zunächst ein Verkehrsschild und prallte in der Folge frontal gegen einen "Domdeckel" einer Betonzisterne neben der Straße. Sowohl die Fahrerin des Autos als auch die beiden jugendlichen Mitfahrerinnen zogen sich bei dem wuchtigen Aufprall den bisherigen Erkenntnissen zufolge schwerere Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Am BMW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bad Waldsee

Auto-Brand

Ein technischer Defekt war mutmaßlich die Ursache für einen Pkw-Brand, zu dem Feuerwehr und Polizei am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr in die Robert-Koch-Straße ausgerückt sind. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorraum des Toyota in Brand. Die örtliche Feuerwehr löschte die Flammen rasch und konnte somit verhindern, dass nebenstehende Fahrzeuge beschädigt wurden.

Wilhelmsdorf

Falschen Microsoft-Mitarbeitern aufgesessen

Der Masche dreister Betrüger, die sich am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter ausgaben, ist eine Seniorin bereits vergangene Woche aufgesessen. Am Computer der Frau öffnete sich ein Fenster in dem geschrieben stand, dass ihr Laptop gesperrt sei und sie sich für eine Freischaltung umgehend telefonisch bei der angegebenen Nummer melden solle. Im Telefonat wurde sie aufgefordert ein Programm zu installieren, wodurch die den Fremden Zugriff auf ihren Rechner ermöglichte und übermittelte diesen persönliche Online-Banking Daten und TAN-Nummern. Darüber hinaus ließ sich die Seniorin im mehrere Stunden langen Telefonat darauf ein, sich mit ihrem Personalausweis ablichten zu lassen. Erst im Nachgang stellte sie fest, dass von ihrem Girokonto zahlreiche Überweisungen in Höhe von insgesamt über 2.000 Euro veranlasst wurden und erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Ravensburg

Pedelec-Fahrer entgegen der Fahrtrichtung unterwegs - Unfall

Verletzungen hat sich ein 70 Jahre alter Pedelec-Fahrer zugezogen, als er am Montag gegen 18 Uhr in der Wilhelm-Hauff-Straße mit einem Pkw kollidiert ist. Die 71-jährige Fiat-Fahrerin bog von der Jahnstraße in die Einbahnstraße ein, wo ihr verbotswidrig, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, der Radler entgegenkam. Beim folgenden Zusammenstoß verletzte sich der Radler leicht und wurde nach einer ersten Versorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sowohl am Pkw als auch am Zweirad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell