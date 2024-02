Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisierte Autofahrerin kommt von Straße ab

Über 1,5 Promille hatte eine Autofahrerin intus, als sie am Sonntagabend gegen 20 Uhr zwischen Brochenzell und Ettenkirch einen Unfall gebaut hat. Die 33-Jährige war mit ihrem Citroen auf der Landesstraße 329 unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie durchfuhr den Grünstreifen über mehrere Meter und kollidierte mit mehreren Bäumen und Gestrüpp, bevor sie zum Stehen kam. Die Autofahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Aufgrund ihrer Alkoholisierung musste sie dort zudem eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und behielten den Führerschein der Frau ein. Um den Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstanden sein dürfte, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Meckenbeuren

Betrunkener Randalierer wirft Scheiben ein

Die nicht unerhebliche Alkoholisierung eines 39-Jährigen dürfte der Grund für dessen offenbar spontane Zerstörungslust am Montagmorgen gegen 3 Uhr gewesen sein. Der Mann war mit weit über zwei Promille unterwegs und warf in der Brochenzeller Straße zwei Fensterscheiben eines Geschäfts mit Steinen ein. Polizisten ermitteln nun strafrechtlich gegen den Randalierer, der die restliche Nacht zur Verhinderung weiterer Störungen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen musste. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

Überlingen

Handfester Streit

Nach einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr im Bereich des Landungsplatzes ermittelt die Polizei Überlingen. Ein bislang Unbekannter hatte sein 30 Jahre altes Gegenüber eines Diebstahls bezichtigt, woraufhin sich ein Streit entwickelte. Der Unbekannte soll im weiteren Verlauf zu einer Flasche gegriffen und seinen Kontrahenten damit attackiert haben. Der 30-Jährige konnte zunächst vor dem Unbekannten flüchten und ließ dabei seine Jacke zurück. Als er diese später vom Tatverdächtigen wieder zurückgefordert hatte, musste er feststellen, dass sein Mobiltelefon offenbar gestohlen worden war. Die Beamten ermitteln unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls und gehen ersten Hinweisen nach.

Salem/Markdorf

Nach Sachbeschädigung alkoholisiert geflüchtet

Mit strafrechtlichen Folgen muss eine 42-jährige Frau rechnen, die am Sonntagabend die Polizei auf den Plan gerufen hat. Zunächst kletterte sie in Mimmenhausen auf das Vordach eines Mehrfamilienhauses, wo sie bei einem Bekannten Scheiben einschlug. Mit diversen Schnittverletzungen an den Händen setzte sie sich im Anschluss hinters Steuer ihres Pkw und fuhr davon. Die verständigten Polizeibeamten trafen die offensichtlich alkoholisierte Frau kurz darauf im Bereich Markdorf an. Weil eine Atemalkoholmessung einen Wert von knapp 1,9 Promille ergab, musste die 42-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Nachdem dort auch ihre Verletzungen versorgt waren, wurde sie aufgrund ihres Gemütszustandes in eine Fachklinik gebracht. Den Führerschein der Frau beschlagnahmten die Polizisten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell