Hohentengen

Kühlwagen aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag einen an der Gögehalle abgestellten Kühlwagen eines örtlichen Getränkehändlers auf. Der oder die Täter entwendeten aus dem verschlossenen Kühlwagen mehrere darin gelagerte Getränke. Wie hoch genau der Diebstahlsschaden und der durch den Aufbruch entstandene Sachschaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/4820 bittet um Hinweise zu dem oder den Tätern oder verdächtigen Wahrnehmungen, die im Zusammenhang stehen könnten.

Hohentengen

Verkehrskontrolle - Fahren unter Drogeneinwirkung

Bei Verkehrskontrollen hielten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntagmorgen, gegen 03:10 Uhr einen Pkw Honda an. Bei dem 59-jährigen Fahrer ergaben sich Hinweise auf einen vorherigen Drogenkonsum, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Sollten in der Blutprobe Betäubungsmittel in entsprechender Konzentration nachgewiesen werden, hat er mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Herbertingen

Verkehrsunfall fordert zwei Leichtverletzte

Am Samstagabend, um 20:40 Uhr befuhr eine 20-jährige Autofahrerin die B311 von Ertingen kommend. Sie wollte mit ihrem Toyota Yaris und drei Bekannten weiter auf der B32 in Richtung Mengen. Da sie offenbar den Fahrbahnverlauf falsch einschätzte, kam sie von der Fahrbahn ab, schleuderte und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Im weiteren Schleudern geriet sie an die gegenüberliegende Böschung, die ihren Pkw zum Überschlag brachte. Am Ende der Auffahrt kam der Pkw mit den vier Insassen zum Stehen. Glücklicherweise blieben die beiden 17 und 21 Jahren alten Mitfahrerinnen im Fond unverletzt. Die Fahrerin, sowie ihre 17-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, die sie vorsorglich in einem Krankenhaus versorgen ließen. Am Toyota entstand ein geschätzter Schaden von 5 000 Euro. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nach bisherigem Erkenntnisstand nicht geschädigt.

