Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Unbekannte Täterschaft beschädigt sieben Fahrzeuge In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Liebenau in der Lindauer Straße zu einer Sachbeschädigung von insgesamt sieben Pkws. Tatmittel dürfte ein spitzer Gegenstand gewesen sein, da alle Pkws Beschädigungen in Form von langegezogenen Kratzer vorweisen. Alle Fahrzeuge waren entlang des dortigen Gehwegs geparkt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/7010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell